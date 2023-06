Die Nachwuchskicker vom SV 08 Baalberge haben Besuch von eienr Fussballschule aus Magdeburg bekommen. Was für Spaß gesorgt hat und was die Kinder gelernt haben.

Magdeburger Fussballcamp sorgt in Baalberge für große Begeisterung

Baalberge/MZ - Bei schönstem Sommerwetter hat die Bodeta-Fussball-Ferienschule des 1. FC Magdeburgs

(FCM) am vergangenen Wochenende beim SV 08 in Baalberge Halt gemacht. Auftakt war bereits am Freitagnachmittag von 15 bis 18 Uhr. Mit 48 teilnehmenden Kindern war das Camp restlos ausgebucht.