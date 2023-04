Bernburg/MZ - „Beauty of Pain“, heißt ihr Markenname. Also zu Deutsch: Schönheit von Schmerz. Und den hat Lysann Schmidt am eigenen Leib erfahren. „Ich habe quasi an mir selbst das Tätowieren geübt“, sagt die 32-Jährige, an der von Kopf bis Fuß Kunstwerke verewigt sind. Vor sechs Jahren kam sie zu ihrem Traumberuf. Über Umwege. Denn eigentlich hatte die Köthenerin eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten absolviert. Lebte und arbeitete schon in Dortmund und Baden-Württemberg. „Es zog mich aber immer wieder zurück in meine Heimat“, erzählt die junge Mutter, die nach der Geburt ihres Kindes zur Kunst auf der Haut kam.

