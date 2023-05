Seit 2021 befreit der Könneraner mit Freunden im Frühjahr die Region seiner Heimatstadt vom Müll. Was dabei alles gefunden wird.

Aktion in Könnern

Könnern/MZ - In der Regel wird nur gemeckert und Dampf abgelassen, wenn Unbelehrbare ihren Müll in der freien Wildbahn entsorgen, statt ordnungsgemäß zu den entsprechenden Wertstoffhöfen zu bringen. Nur um ein paar Euro zu sparen. Doch es gibt auch Menschen, die es nicht bei Worthülsen belassen, sondern tatkräftig mit anpacken, um das Übel zu beseitigen. In den vergangenen Wochen haben knapp 20 Könneraner die Umgebung ihrer Heimatstadt vom Müll befreit. Es ging dabei bis zum Bellevue im Norden, nach Golbitz im Osten, nach Rothenburg im Süden und zur Georgsburg im Westen. Dieses Areal wurde vom Unrat befreit.