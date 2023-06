Dritte Firma aus der Branche nach Lidl und Avnet will am Autobahndreieck investieren. Stadtrat stimmt Flächenverkauf zu.

Bernburg/MZ - Nach Lidl und dem US-Konzern Avnet siedelt sich ein dritter Logistiker im Industriegebiet am Bernburger Autobahndreieck an. Nachdem der Investor seine Pläne in der vergangenen Woche nichtöffentlich in der Stadtratssitzung vorgestellt hatte, votierten die Ratsmitglieder einstimmig für den Verkauf einer 17 Hektar großen Fläche zwischen dem Avnet-Gelände und der Autobahn 14. Das teilte Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) auf MZ-Anfrage mit.