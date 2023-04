Das Loch am Sportplatz in Preußlitz ist verfüllt worden.

Preußlitz/MZ - Sieben Wochen nach dem Erdfall am Sportplatz in Preußlitz erinnert nur noch ein Kieshaufen an den Vorfall. Ende Februar hatte sich ein rund zwei Meter tiefes und ebenso breites Loch am Ortsausgang direkt zwischen Sport- und Spielplatz aufgetan (die MZ berichtete). „Dieses wurde nun im Auftrag des Landesamtes für Geologie und Bergwesen verfüllt“, sagt der Preußlitzer Ortsbürgermeister Gerd Kammholz (parteilos).