Stadtverwaltung sperrt den Erdfall am Spielplatz in Preußlitz noch großräumiger ab. Wann die Verfüllung beginnt.

Loch am Spielplatz wird verfüllt

Erdfall in Preußlitz

Großräumiger wurde der Erdfall in Preußlitz abgesperrt.

Preußlitz/MZ/kt - Nach dem Erdfall am Sportplatz in Preußlitz ist die Fläche nun von der Stadt Bernburg noch weiträumiger abgesperrt worden. Dafür wurden Bauzäune aufgestellt, um die Gefahr zu bannen, dass dort Menschen zu Schaden kommen. Wie bereits berichtet, hatte sich offenbar am Mittwoch vergangener Woche ein Erdfall ereignet, bei dem sich ein etwa zwei Meter breites und ebenso tiefes Loch aufgetan hatte.