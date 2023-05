Landtagsfraktion vor Ort Linke lesen vor und wollen bei Sorgen in Bernburg zuhören

Fraktion der Linken im Landrat von Sachsen-Anhalt hat am Dienstag in Bernburg getagt. Zudem haben die Abgeordneten die Saalestadt kennengelernt Bernburg und am „Lesen gegen das Vergessen“ teilgenommen. Was ihre OB den Genossen mit auf den Weg gegeben hat.