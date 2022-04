Lieselotte Lange schildert Erlebnisse von Bombenabwürfen auf Bernburg

Lieselotte Lange zeigt in einem Buch Bilder vom Ausmaß der Zerstörung nach den Bombenabwürfen.

Bernburg/MZ - Die Eingangstür zum Haus Parkstraße 20 in Bernburg wirkt massiv. Trotz edler Holzverzierungen und der drei eingesetzten Glasscheiben. Hausbesitzerin Lieselotte Lange schaut mit gemischten Gefühlen auf den kleinen Riss in einer der drei Scheiben. „Das Glas wurde bis heute nicht ausgetauscht. Der Riss stammt von der Erschütterung eines Bombeneinschlags am 11. April 1945“, sagt die heute 95-Jährige.