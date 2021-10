Liedermacher gastiert in Bernburg

Bernburg/MZ - Der Liedermacher Clemens Bittlinger ist am Donnerstag, 7. Oktober, um 20 Uhr bereits zum vierten Mal zu Gast in der Bernburger Martinskirche. Vorstellen wird er sein aktuelles Programm „Behütet und beflügelt - von Schubsengeln und anderen Wesen“.

Begleitet wird er diesmal vom Saitenspezialisten Adax Dörsam und dem Multiinstrumentalisten David Kandert. Clemens Bittlinger ist Pfarrer, Bestsellerautor und Verfasser vieler neuer geistlicher Lieder und Kinderlieder.

Über 3.000 Konzerte hat er in den vergangenen drei Jahrzehnten gegeben und mehr als 25 CDs mit einer Gesamtauflage von rund 300.000 verkauften Exemplaren veröffentlicht. Mit der Single „Kostbare Momente“ gelang dem gebürtigen Mannheimer, den die „Bild am Sonntag“ einmal zum „Quotenkönig der Kanzel“ kürte, eine Top Ten Platzierung in der Sparte Deutschrock, heißt es in einer Pressemitteilung.

Längst haben einige seiner Lieder den Weg ins allgemeine Liedgut der Kirchengemeinden gefunden. Erlebt man die spannende Atmosphäre seiner Auftritte, die humorvolle Einbeziehung des Publikums und die brisanten Kernaussagen seiner Texte, so versteht man, was diesen Liedermacher so hörenswert macht.