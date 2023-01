In wenigen Tagen ist Schluss an der Gröbziger Straße in Bernburg. Wie es mit den Mitarbeitern weitergeht.

Bernburg/MZ - Die Tage für den Netto-Markt an der Gröbziger Straße in Bernburg sind endgültig gezählt. Am Samstag dieser Woche, 14. Januar, gehen die Türen ein allerletztes Mal für die Kunden auf. Das teilte das Unternehmen am Markteingang mit.