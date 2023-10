Der Landmaschinenhersteller Pöttinger in Bernburg fertigt für 18 Laternen auf dem Karlsplatz neue Weihnachtsdeko in Form von Tannenbäumen an. Das kündigte der neue Werkleiter Steffen Wöhler (3. v.l.) an. Darüber freuen sich Susan Rettich von der BFG (v.l.), Oberbürgermeisterin Silvia Ristow und Elektrofachmann Ingo Eckert.

(Foto: Katharina Thormann)