Licht für dunkle Gassen in Bernburg

Bewohner an der Neuen Straße und der Steinstraße informieren sich über Bau von Straßenbeleuchtung.

Gehwege sollen an der Neuen Straße zwischen Liebknechtstraße und Franzstraße begradigt werden. Zudem gibt es eine neue Straßenbeleuchtung.

Bernburg/MZ. - Vier Anwohner haben am Dienstagabend den Weg ins Rathaus gefunden. Sie haben Häuser in Bernburg und wohnen an der Neuen Straße.