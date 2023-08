Nach stärkeren Regenfällen bilden sich auf der Kurzen Straße in Bernburg große weiße Pfützen. Was die Ursache dafür ist und warum die Anwohner sauer sind.

Bernburg/MZ - Milch und Honig sollen fließen im gelobten Land, heißt es in der Bibel. Wer nach heftigeren Regenfällen die Kurze Straße in Bernburg passiert, könnte fast meinen, im Paradies angekommen zu sein. Doch die weiße Flüssigkeit, die sich in riesigen Pfützen auf der holprigen Kopfsteinpflasterpiste in der Innenstadt sammelt, ist keineswegs Milch. Stattdessen sorgt sie für Frust bei den Anwohnern.