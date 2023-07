Die Ilberstedterinnen Luise (links) und Wilma gossen in der Gärtnerei - eines der neuen Gewerke in Bärenhausen - die Blumen.

Bernburg/MZ - Nach der Absage in den vergangenen drei Jahren hat die Kinderstadt Bärenhausen ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Dieses Fazit lässt sich schon wenige Stunden nach der Eröffnung am Donnerstag ziehen. Nicht nur, weil am Morgen schon ganz viele Kinder vor dem Einwohnermeldeamt anstanden. Das siebenköpfige Organisationsteam der Stiftung Evangelische Jugendhilfe um Saskia Lotz und Luisa Liebefinke hat in zehnmonatiger Vorbereitung für die 14. Auflage auf dem Stiftungsgelände auch einige pfiffige Neuerungen erdacht.