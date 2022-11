Lern-Endspurt in Bernburg bis Silvester

Melanie Bilek ist die neue Kursleiterin für Hula Hoop an der KVHS in Bernburg.

Bernburg/MZ - Ein bisschen aufgeregt ist Melanie Bilek schon und unheimlich gespannt. Schließlich wird die 32-Jährige bald ihren ersten Kurs an der Kreisvolkshochschule am Standort in Bernburg geben. Und dafür brauchen die Teilnehmer vor allem zwei Dinge: einen Reifen und Durchhaltevermögen. Denn die junge Frau möchte auch alle anderen mit ihrem Hula-Hoop-Kurs begeistern und fit machen. Eine Trendsportart, zu der die Bernburgerin selbst erst vor zwei Jahren kam und sich in den zurückliegenden Monaten, nach ihrer Babypause, weitergebildet hat, um von der Teilnehmerin selbst zur Kursleiterin zu werden.