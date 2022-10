Leidenschaft für das Basteln und Fliegen

Heinz Schönfeld tüftelt seit fast sieben Jahrzehnten an Modellflugzeugen. Weshalb ihm eines schon mal weggeflogen ist.

Heinz Schönfeld (re.) mit dem Siegerpokal vom Wettkampf in Springe.

Poley/MZ - Sie hatten schon einige Zeit investiert, um die Landesmeisterschaften von Sachsen-Anhalt im Modellflugsport auszurichten. In „Klein Paris“ – so nennen Insider Feldflurstück bei Poley – sollten die Titelträger am Sonntag ermittelt werden. Doch schweren Herzens mussten die Organisatoren die Titelkämpfe absagen. „Das Wetter hat uns diesmal keinen Strich durch die Rechnung gemacht, dafür aber Corona“, bedauerte der Vorsitzende des Modellsportclubs (MSC) „Otto Lilienthal“ Bernburg, Heinz Schönfeld, den Ausfall dieses Wettkampfes vor seiner eigenen Haustür.