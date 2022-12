Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang ehrt den gebürtigen Polen Pawel Stachura am Donnerstag in Bernburg mit der Rettungsmedaille des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff. Wie er seine dramatische Rettungsaktion erlebt hat.

Bernburg/Schönebeck/MZ - Seinen 49. Geburtstag wird Pawel Piotr Stachura so schnell nicht mehr vergessen. Er wird an diesem Abend zum Lebensretter, wieder einmal. „Sie sind ein Held“, sagt Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) zu dem Schönebecker, als sie ihm am Donnerstag im Büro von Landrat Markus Bauer (SPD) in Bernburg die Rettungsmedaille des Ministerpräsidenten überreicht.