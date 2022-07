Leben wie in „Ferienanlage“ in der Talstadt

Bernburg/MZ - Steht man abends auf dem Balkon und schaut auf den begrünten Innenhof, in dem alle paar Meter die Lichtspots am Boden leuchten, könnte man meinen, man befindet sich mitten in einer Ferienanlage. Irgendwo in Spanien, mit Grillen zirpen und lauen Temperaturen trotz Sternenhimmel. In Wahrheit ist diese Anlage aber für Bernburger zum Greifen nah. Schließlich befindet sie sich mitten in der Talstadt, zwischen Breiter Straße und Buschweg. Das einzigartige Wohnprojekt mit begrüntem und autofreien Innenhof als Herzstück steht nun nach rund zweijähriger Bauzeit kurz vor der Fertigstellung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<