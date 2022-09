Thomas Bidmon aus Crüchern im Salzlandkreis verletzt sich zu Hause mit einer Axt schwer. Mit der First-Responder-Ausrüstung hat es die Feuerwehr geschafft, sein Leben zu retten. Was sich genau ereignet hat.

Crüchern/MZ - Es ist der 21. Mai dieses Jahres. Ein Samstagmorgen. Thomas Bidmon aus Crüchern hat sich viel vorgenommen. In seinem Garten liegt ein Stapel Holz. Das will er in kamingerechte Scheite hacken.