Cörmigk/MZ - Die Jäger und Sammler sind in der Steinzeit wegen der Suche nach Nahrung von Ort zu Ort gezogen. Dies trifft auch für Hirten- oder Reitervölker wie beispielsweise die Mongolen oder einige Indianerstämme zu, die in Wüsten, Steppen, Tundren oder Prärien lebten. Landschaftsformen, in denen dauerhafter Pflanzenanbau keine Perspektive hat. Diese Menschen hatten keinen festen Wohnsitz. Sie wanderten von Gegend zu Gegend und werden als Nomaden bezeichnet.