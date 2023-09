Laura Müller wird am Samstag bei einer Veranstaltung in der Thalia-Buchhandlung aus ihren Büchern vorlesen.

Bernburg/MZ - Wenn Laura Müller ein Farbpunkt am Sternenhimmel wäre, dann wäre sie vermutlich lila. Sie muss auf jeden Fall besonders hell geleuchtet haben, als ihre Tochter entschieden hat, zu ihr zu kommen. So zumindest beschreibt Laura Müller in ihrem Buch „Warum du meine Mami bist“ die besondere Verbindung zwischen Mutter und Kind – und warum ein Kind eine ganz bestimmte Mama „auswählt“. Aus ihrem Erstlingswerk wird Laura Müller am Samstag bei einer Veranstaltung in der Thalia-Buchhandlung vorlesen. Inzwischen ist auch schon ein zweites Buch im Selbstverlag „Equinox“ erschienen, das die junge Kinderbuchautorin vorstellen wird.