Bernburg/MZ - Der Name Laura Folkers, oder auch Laura Karls, ist vielen Bernburger Musikfreunden sicher ein Begriff. Schon oft trat die junge Frau, die hier bis 2014 die Musikschule besuchte, vor Publikum auf: entweder als Sängerin, die sich in ihren Konzerten auch mit der Gitarre selbst begleitet oder auch in Begleitung anderer Musiker. Zuletzt allerdings erlebten die Zuhörer Laura Folkers erstmals mit Anton Thelemann als „Duo Folkers/Thelemann“. Und zwar in der heutigen Kreismusikschule „Béla Bartók“ in ihrem nach ihren eigenen Aussagen „ersten selbst organisierten Konzert“.