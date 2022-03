Laufchallenge mit Bernburger Unterstützung endet nach achtzig Tagen

Bernburg/MZ - Sie rockten mit den „Rolling Stones“ auf Kuba, besuchten das Dschungelcamp in Afrika, überraschten die Queen in geheimer Mission in London, wandelten den Atlas in eine kulinarische Weltkarte um oder trugen das olympische Feuer um den Globus – natürlich alles virtuell. Eine der größten Sportveranstaltungen hat nun die Ziellinie überquert. Mehr als 1.000 Menschen beteiligten sich an der vom PSV Bernburg und von den Bernburger Stadtwerken finanziell unterstützten Laufchallenge „In 80 Tagen um die Welt“. Das von den Veranstaltern erhoffte Ziel von fünf Weltumrundungen wurde dabei mehr als übertroffen. 214.604 Kilometer spulten die Teilnehmer ab, erliefen somit 2.565,58 Euro, die in vier soziale Projekte der Region fließen.

Fast jeden Tag unterwegs

„Der PSV steht für Teamgeist, Ehrgeiz und Spaß. Diese Werte konnten wir mit dieser Aktion untermauern“, meinte Mirko Tölzer, der mit Marc Schwärzel nicht nur bei der Inszenierung der Videos, der topaktuellen Gestaltung der Homepage oder der Einrichtung des Fanshops im übertragenen Sinn einen Marathon bestritt. Marc Schwärzel spulte 196 Kilometer ab, Mirko Tölzer sogar 753. Beide Macher rissen ihre Familienmitglieder mit. So brachte es beispielsweise Tölzers Tochter Lea auch auf starke 506 Kilometer. Natürlich haben auch die Mitglieder des PSV-Lauftreffs um Karin Taraba, Dana Finzelberg, Günter Bartl oder Uwe Käthner fast jeden Tag in den vergangenen knapp drei Monaten die Laufschuhe geschnürt. Die Lehrerinnen Christina Spangenberg (Regenbogenschule) und Heike Muth (Diesterweg-Grundschule) haben ihre Grundschüler zum Mitmachen animiert.

„Wir haben uns gemeinsam schon ein wenig unter Druck gesetzt. Die ersten drei Wochen standen ganz im Zeichen der Werbung, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. Doch dann mussten wir uns immer neu erfinden, um die Leute bei Laune zu halten. Das war, je näher das Ende rückte, schon eine besondere Herausforderung“, so der kreative Kopf des Events, dem es gelungen ist, in allen Teilen Deutschlands auf die Challenge aufmerksam zu machen.

Neue Bestmarken anpeilen

Das beweist ein Blick in die Ergebnisliste. Uwe Stefani aus Stuttgart (Baden-Württemberg), Dietmar Halmich aus Wolfenbüttel (Niedersachsen), Yvonne Hintz aus Sinzig oder Carsten Mosebach aus Nieder-Olm (jeweils Rheinland-Pfalz) haben mitgemacht und mit ihrem Einsatz eine Aktie an der zusammengekommenen von den Stadtwerken gestellten Spendensumme, die beispielsweise an den Verein „Zuhause e.V.“ und den Wünschewagen des Arbeitersamariter-Bundes gegangen sind. „Wir sind froh, dass wir dieses Unternehmen als Partner gefunden haben“, erklärte Mirko Tölzer, den eine Starterin ganz besonders beeindruckt hat – die 29-jährige Sarah-Tatjana Werner aus Köln legte unglaubliche 2322 Kilometer in 80 Tagen zurück. Die durch eine Sehschwäche beeinträchtigte Sarah-Tatjana Werner wird bei ihren Ausflügen von Labrador Ben, einem Blindenhund, begleitet. „Mein Verein Runwithsmile hat mich zu dieser Challenge bewegt. Ich finde es toll, dass die Teilnehmer für jeden Kilometer spenden konnten und habe im Internet mit großer Spannung verfolgt, ob wir die 200.000 Kilometer gemeinsam packen“, so die Kölnerin, die diese Challenge zum Training nutzte. Sie will demnächst in 24 Stunden mit ihrem treuen Begleiter 100 Kilometer packen. Ihre Bestleistung liegt bisher bei 96 Kilometern.

Gut möglich, dass die Läufer aus dem Salzlandkreis demnächst auch wieder neue Bestmarken anpeilen. Fest steht, dass dies im Rahmen gemeinsamer Wettkämpfe geschehen kann. Am 29. April steigt auf der Leichtathletikanlage des PSV Bernburg der Firmenstaffel-Lauf über 60 Minuten. Für den 7. Mai ist der Bernburger Halbmarathonlauf terminiert, in dessen Rahmen auch die traditionelle Brückenrunde über 12,5 Kilometer angeboten wird.