Laube brennt in Bernburg An der Lehmkiete ab

Am Dienstagnachmittag wurde der Brand einer leerstehenden Gartenlaube im Bereich An der Lehmkiete gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte die Laube und ein angrenzendes Holzhäuschen bereits in voller Ausdehnung. Der Brand konnte durch Feuerwehr (12 Kameraden mit 3 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Bernburg) gelöscht werden.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr gab an, dass es sich sehr wahrscheinlich nicht um einen technischen Defekt bei der Brandursache handelt. Es besteht der Verdacht, dass die Gartenlaube sowie das Holzhäuschen durch unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt wurden. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Der Brandort wurde gesichert und wird zeitnah durch die Kriminaltechnik untersucht. Die Ermittlungen dauern an.