Einen schweren Unfall hat es am Dienstagmittag auf der Landstraße zwischen Alsleben und Schackstedt gegeben. Fahrer im Führerhaus eingesperrt.

Laster kippt in Straßengraben - Fahrer eingeschlossen

Schackstedt/MZ/KT - Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Dienstagmittag auf der Landstraße zwischen Alsleben und Schackstedt gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war ein Laster aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und seitlich in den Straßengraben gekippt. Dabei wurde der Fahrer in seinem Führerhaus eingeschlossen und musste auf die Retter der Feuerwehr warten.