Lange Straße in Bernburg wird zum Ausflug in den Orient

Bernburg/MZ - Majid Aliabady wohnt schon länger in Bernburg. Vier Jahre sind es mittlerweile. Ursprünglich aus dem Iran stammend, zog es ihn vor fünf Jahren aus seiner Geburtsstadt Teheran erst nach Halberstadt und dann an die Saale. Am Freitag hat er sein persisches Restaurant an der Langen Straße eröffnet. Er übernahm das ehemalige „Bräustübl“ und verpasste der Fassade, dem Interieur und der Speisekarte ein orientalisches Erscheinungsbild. Nun gibt es statt Rostbrätel Lammspieße mit Reis und Soße.

