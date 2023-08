Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/Aschersleben/MZ - 15 Vertragslandwirte der Bindewald & Gutting-Mühlengruppe werden in der kommenden Anbausaison auf einer Fläche von 1.600 Hektar Acker in Mitteldeutschland grünen Dünger einsetzen. Mit diesem Pilotprojekt wollen die drei Partner Yara, die Mühlengruppe mit Sitz in Alsleben und Harry-Brot als führende Anbieter von Stickstoff-Mineraldünger, Mehl und Backwaren in Deutschland die Dekarbonisierung der Landwirtschaft vorantreiben.