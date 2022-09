Läden in Bernburg leeren sich - Fleischerei Zitzmann schließt Filiale nach mehr als 20 Jahren

Bernburg/MZ - Es leert sich in der Bernburger Innenstadt und schon bald müssen die Saalestädter auf weitere Traditionsgeschäfte verzichten. Zu ihnen gehört die Fleischerei Zitzmann, die sich nach mehr als 20 Jahren aus Bernburg zurückzieht. Das hat nach Angaben aus dem Unternehmen mit Sitz in Erfurt personelle Gründe. Zwei der Mitarbeiter werden die Fleischerei aus Altersgründen verlassen. Neues Personal, das diese Aufgaben in Bernburg übernehmen kann, wurde nicht gefunden. Darum hatte sich die Fleischerei Zitzmann zu einer Schließung entschieden. Am Jahresende werden endgültig die Lichter in der Filiale an der Poststraße ausgehen und schon das Schild im Schaufenster verrät, dass bereits ein Nachmieter für die Räume gesucht wird.