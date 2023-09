Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

von Susanne SchlaikierNienburg/MZ - So ein bisschen hat Marco Schrödl in diesen Tagen das Wetter fürs Wochenende immer im Blick. Nach derzeitigem Stand sind die Aussichten aber ziemlich gut: Sonne und Temperaturen um die 25 Grad Celsius sind angesagt. „Die Hauptsache aber ist, das es trocken ist“, sagt der Abteilungsleiter Wassersport vom FSV Nienburg. Denn am Samstag, 16. September, um 10 Uhr beginnt auf dem Wassersportgelände an der Bodebrücke das 11. Hafenfest. „Es ist sozusagen der Abschluss des Sommers“, sagt Schrödl. Erstmals wurde ein solches Fest im Jahr 2011 anlässlich der 1050-Jahr-Feier Nienburgs organisiert und gehört seither fest in den Veranstaltungskalender.