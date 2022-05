Kuriosum in Grimschleben: Pyramidenförmiger Schafstall soll Touristenmagnet werden

Vor knapp 200 Jahren wurde ein einmaliges Bauwerk in dem Nienburger Ortsteil konstruiert, das an eine Pyramide erinnert. Nun ist damit einiges geplant.

Peter Erdmenger (v.l.), Angelika Böhlk und Burkhard Thiem wollen das einzigartige Bauwerk nun wieder in Erinnerung rufen. Denn nun gibt es auch sänitäre Anlagen in einem grünen Container auf dem Grundstück.

Grimschleben/MZ - 800 Schafe blökten hier einst ihr Konzert. Fast 200 Jahre lang. Doch seit der Wende ist es still geworden in dem wohl außergewöhnlichsten Stall weit und breit. Doch das soll nicht so bleiben, wenn es nach dem Verein der Freunde und Förderer des Lebenswerkes von Christian Gottfried Heinrich Bandhauer geht, dem einstigen Bauherren.