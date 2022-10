MZ-Mühlenserie Kurioses über die Mühlen von Latdorf

In dem Nienburger Ortsteil Latdorf hat es gleich fünf Bauwerke gegeben. Ortschronist Michael Stange hat in der Heimatstube etliche Schätze vor dem Müll gerettet und geht mit der MZ auf Spurensuche. Was das mit einem giftigen Pilz und einem dreisten Diebstahl zu tun hat.