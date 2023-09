Hat ein 28-jähriger Angeklagter mit seinem mutmaßlichen Mittäter eine gefährliche Körperverletzung begangen? Und ist er außerdem betrunken E-Scooter gefahren? Welchen unterschiedlichen Ausgang die Prozesse nahmen und was die Widersprüche in der Aussage eines Zeugen damit zu tun haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg - Die Anklageschrift hatte es in sich. Zwei Männern wurde vorgeworfen, am 11. Dezember 2021 in einem Garagenkomplex an der Kustrenaer Straße eine gefährliche Körperverletzung gemeinsam begangen zu haben. Sie sollen einen Garagenbesitzer, von dem sie einen Motorroller ihres Bekannten abholen wollten, erst verbal und dann körperlich attackiert haben.