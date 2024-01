Kurhausmuschel in Bernburg beschmiert - Polizei ermittelt

Die Kurhausmuschel in Bernburg wurde von Unbekannte besprüht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Auf diese Überraschung zum Jahreswechsel hätten die Mitarbeiter des Kurhauses in Bernburg gern verzichtet. Als sie am Mittwoch zur Kurhausmuschel schauten, trauten sie ihren Augen kaum: Gleich an mehreren Stellen wurde die Fassade mit schwarzen Schriften beschmiert.