Kurhaus-Kur in Bernburg zum dritten Mal verschoben

Bernburg/MZ - Laut neuesten Planungen wird die Stadt Bernburg die dringend notwendige Restaurierung des Kurhauses erst im Jahr 2023 in Angriff nehmen. Es ist bereits die dritte Verschiebung, nachdem die Kommune das denkmalgeschützte Gebäude zum 1. Januar 2020 für einen symbolischen Euro erworben hatte. Zuvor hatte der Alteigentümer, der Salzlandkreis, durch Nichtinvestition einen großen Unterhaltungsstau auflaufen lassen. Einen Grund für die wiederholte Verzögerung nannte die Verwaltung in ihrer Information an den Stadtrat nicht.

