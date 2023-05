Der international bekannte Künstler Michael Fischer-Art stellt seine Werke erstmals in der Saalestadt aus. Welche Themen in seinen Bildern behandelt werden und welches Herzensprojekt er abgeschlossen hat.

Künstler Michael Fischer-Art aus Leipzig stellt James-Bond-Reihe in Bernburg aus

Michael Fischer stellt in der Kunsthalle in Bernburg neben Figuren aus Glasfiber auch Gemälde und Matchboxautos aus.

Bernburg/MZ - Flugzeuge kreisen in einer dystopischen Atmosphäre über dem Reichstag in Berlin. Und im Vordergrund stehen in gewohnt cooler Manier die bisherigen Darsteller der Rolle James Bond.