Bernburg/MZ - Ingo Burghausen ist in Bernburg nicht unbekannt. Der Solokontrabassist des Orchesters vom Anhaltischen Theater Dessau lebte zehn Jahre hier, wo sein Sohn geboren wurde. Die Musiker des damals noch existierenden Orchesters am Bernburger Theater unterstützte er bei Bedarf. Noch bekannter ist er hierzulande aber durch die jährlich in der Schlosskirche stattfindende Bassgeigengala, unter seiner Leitung im Vorjahr bereits zum 30. Mal. Er hat diese Konzertreihe begründet und mit seiner engagierten Tätigkeit zu einem jährlichen kulturellen Höhepunkt für die Region gemacht. Am Samstag, zur 31. Bassgeigengala, ehrte ihn die Stadt Bernburg mit dem Kunst- und Kulturpreis.