Bernburg/MZ. - Dass sie in ihrem Alter noch einmal eine eigene Ausstellung erhalten würde, hat Kunigunde Engel kaum noch für möglich gehalten. „Das ist schon ein komisches Gefühl. Ich habe damit nicht mehr gerechnet“, sagt die 70-jährige Hobbykünstlerin. Daher freut sie sich umso mehr, dass ein Teil ihrer Zeichnungen seit kurzem im Flur des Rathauses III zu sehen ist. „Leben, Landschaft, Emotionen“ hat sie ihre Ausstellung genannt, die sie im Wesentlichen auch Fotograf Thomas Engst zu verdanken hat. Er hat den Kontakt zur Stadtverwaltung hergestellt.

Am liebsten mit Bleistift

Engel malt fast ausschließlich mit Bleistift. Aber auch mit Polychromos, ölhaltigen Bleistiften, hat sie es schon versucht. Sie hat sich alles selber beigebracht und von anderen Künstlern in sozialen Netzwerken so manche Tricks abgeschaut. Und immer wieder geübt. Besonders während der Corona-Pandemie hatte sie viel Zeit sich auszuprobieren. Das Malen sei für sie aber mehr als ein Hobby, betont Engel. Es sei für sie auch Ablenkung von ihren Schmerzen, denn durch diverse Erkrankungen hat sie die eigentlich permanent. Geboren wurde Kunigunde Engel 1953 in Marsberg im Sauerland (Nordrhein-Westfalen). Nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten arbeitete sie 20 Jahre lang im Sozialamt.

Zufällig zum Zeichnen

Mit dem Zeichnen hatte Engel damals aber noch nichts im Sinn. Erst im Jahr 2018 entdeckte sie eher zufällig, dass sie ein Händchen fürs Malen hat. Durch das Patenkind ihres Ex-Mannes hat sie zu ihrem Hobby gefunden. „Das Mädchen wollte immer beschäftigt werden. Und da haben wir natürlich auch zusammen gemalt“, erzählt Engel. Viele Bilder habe sie damals im Internet bei Pinterest gefunden, erinnert sie sich an die Anfänge.

Neuanfang vor fünf Jahren

Nach der Trennung von ihrem Mann wollte sie einen Neuanfang, hat vor fünf Jahren alles zurückgelassen und zog in die Nähe ihrer Schwester, nach Bernburg. Die Stadt habe ihr gleich gefallen, sagt Engel. „Es gibt so schöne Gebäude hier. Und es ist auch sehr schön, an der Saale entlang zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren“, sagt die 70-Jährige, die viele ihrer Motive auf diesen Wegen – vor allem bei Spaziergängen mit ihrem Hund – findet.

Fotos von Motiven

In der Ausstellung sind unter anderem das Schloss, der Aufgang zur Alten Bibel oder aber eine der berühmten Bänke im Stadtpark, die genauso aussehen wie die im Central Park in New York, zu sehen. Von ihren Motiven macht Engel zuerst immer ein Foto, um sie später in Ruhe abzuzeichnen. Zu sehen sind aber auch ein Wolf oder Blumen, die so filigran und detailliert gezeichnet sind, dass sie beinahe noch eindrucksvoller sind als die Originale.

Auf Anfrage auch Porträts

Ihr Lieblingsbild aber ist ein ganz anderes: Es zeigt einen Menschen von hinten zwischen Mauern. „Ausgegrenzt“ hat es Kunigunde Engel genannt. In diesem Bild sehe sie sich laufend, erzählt die Künstlerin nachdenklich. Auch auf anderen Bildern drückt sie ihre Gefühle aus. Sie zeichnet aber auch auf Anfrage für andere, bevorzugt Porträts.

Kontakt per E-Mail: engel.bernburg@ gmx.de. Zu finden ist Kunigunde Engel auch bei Facebook und auf Instagram.