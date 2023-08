Die in zwei Monaten beginnende Heizsaison rückt näher. Ob die Stadtwerke Bernburg ihre hohen Preise senken, ist bislang offen.

Bernburg/MZ - Der Hochsommer überrascht in diesem Jahr mit viel Regen und niedrigen Temperaturen. Der eine oder andere hat zu Hause sogar schon wieder die Heizung angestellt. Damit rückt der nächste Winter zunehmend in den Fokus. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angekündigt, die zum Jahresende auslaufende Energiepreisbremse bis Ostern 2024 verlängern zu wollen. Während dies für die meisten Strom- und Gaskunden in Deutschland ohne Auswirkungen bliebe, da ihre Tarife inzwischen unterhalb der Kappungsgrenzen liegen, würde sich ein solcher Schritt für Kunden der Stadtwerke Bernburg bemerkbar machen. Aktuell verlangt der regionale Versorger nämlich Preise, die zum Teil um ein Vielfaches höher sind als die von günstigen Mitbewerbern.