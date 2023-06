Mit einem bunt gemischten Musikprogramm und weiteren kulturellen Angeboten hat das diesjährige Klosterfest der Hochschule in Bernburg Anhalt die Gäste begeistert. Was geboten wurde.

Bernburg/MZ - Zahlreiche Besucher haben am Mittwochnachmittag und am Abend das 28. Klosterfest der Hochschule Anhalt in der Bernburger Talstadt besucht.

Neben einem bunt gemischten Musikprogramm von Rock, Pop und Funk bis hin zu afrikanischen und lateinamerikanischen Einflüssen gab es auch etliche Angebote für Groß und Klein im Rahmenprogramm.