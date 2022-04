Kügelgen-Stipendiaten haben sich künstlerisch mit Bernburg beschäftigt

Nadine Näfken (li.) und Lisa-Marie Deichmann schauen sich die Ausstellung in der Salzlandsparkasse an.

Bernburg/MZ - Liz ist offenbar ein ganz kesses Mädchen. Titus eher ein cooler, lässiger Typ, Inge wirkt ein bisschen traurig oder vielleicht sogar missmutig? Sie alle sind in der Filiale der Salzlandsparkasse an der Bernburger Friedensallee als Keramik zu sehen. Erschaffen hat sie die Bildhauerin Ina Jänicke aus Halle - und Liz, Titus und Inge gibt es nicht wirklich in Bernburg. Die Namen hat sich Ina Jänicke ebenso ausgedacht wie die Figuren aus Ton selbst. „Es sind keine Abbilder von realen Menschen. Aber ich habe mich bei meinen Spaziergängen durch die Stadt inspirieren lassen“, sagte Jänicke zur Vernissage mit Werken der diesjährigen Kügelgen-Kunststipendiaten am Dienstagabend. Dazu waren zahlreiche Gäste in den Schalterraum gekommen, was für Sparkassen-Vorstand Hans-Michael Strube ein Beleg dafür ist, dass die Menschen wieder Lust darauf haben, sich zu treffen und sich Kunst anzuschauen.