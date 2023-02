Weshalb eine Nienburgerin Prinzessin in Könnern ist und in welche zwei weitere Rollen der Prinz schlüpfen muss.

Karneval in Könnern

Könnern/MZ - Samstagabend geht im Könneraner Kulturhaus bei der Prunksitzung des KCK Blau-Weiß wieder die Post ab. Während einige Protagonisten der vierten Auflage der Veranstaltung in dieser Session immer noch Lampenfieber verspüren, blicken Kristin I. Daniel I. dem Abend entspannt entgegen. Obwohl das Prinzenpaar wegen Corona drei Jahre lang auf seinen Einsatz warten musste. Kein Wunder, bei der Routine. „Wir haben das alles schon einmal gemeinsam durch, waren 2019 das Prinzenpaar bei der 40. Session des Nienburger Carnevalsclub. Daniel hat nur unter der Bedingung mitgemacht, dass ich an seiner Seite in Könnern Prinzessin bin“, erzählt die Nienburgerin.