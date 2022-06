Kreisleitstelle in Staßfurt soll bald ausgedient haben

Warum ein Neubau in der Landeshauptstadt geplant ist.

Die geplante Leitstelle in Magdeburg soll zusätzlich den Salzlandkreis und den Bördekreis abdecken.

BERNBURG/MZ - Katrin Schütze-Dittrich (SPD), Vorsitzende des Kreissozialausschusses, wirkt irritiert und geschockt. Bei der Sitzung am Dienstagabend erfährt sie von den eklatanten baulichen Mängeln in der Staßfurter Leitstelle, die die 112-Notrufe der Bürger im Salzlandkreis bearbeitet und Rettungsdienst- sowie Feuerwehreinsätze koordiniert. „Dass es so katastrophal ist, war mir nicht bewusst.“