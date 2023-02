Nienburg/MZ - Wer den Karneval besonders ernst nimmt, konnte sich schon so seine Sorgen machen am Straßenrand, bevor der Rosensonntagszug des Nienburger Carnevals-Clubs (NCC) endlich wieder durch die Straßen der Saalestadt zog. „Mutti, gleich kommt die Bahn!“, sagte das kleine Mädchen da und lachte. Ernsthaft? Sollte in den zwei Jahren Corona-Pause alles, wirklich alles und damit auch die Erinnerung an den Zug, der nur umherzieht, verloren gegangen sein?