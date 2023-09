Was Musiker der US Air Force in Alsleben machen

Alsleben/MZ - Die ungläubigen Blicke ihrer Schüler wird Sylvia Mädel so schnell nicht vergessen: Ob die amerikanischen Fahrzeuge echt seien, wurde die Leiterin der Stiftungssekundarschule für Landwirtschaft, Technik und Handwerk Alsleben am Montag gefragt.

Denn dass es keine gewöhnlichen Autos waren, das sahen die Schüler auf den ersten Blick. Ja, da waren tatsächlich Gäste der US Air Force nach Alsleben gekommen, um in der Turnhalle ein Konzert zu geben. „Die Überraschung ist geglückt“, sagte Mädel anschließend zufrieden. Bis zum Schluss hatte die Schulleiterin nämlich nichts verraten, obwohl sie bereits seit Schuljahresbeginn von dem Auftritt wusste. Allerdings war es auch für sie überraschend, welche Formation genau kommen würde.

Kontakt durch Opa eines Schülers

Der Kontakt zu den Musikern war durch den Opa eines Schülers aus der fünften Klasse zustande gekommen, der Mitglied im Lions Club Bitterfeld ist und dort die Musiker betreut und deren Veranstaltungen organisiert.

Die Schüler der Sekundarschule Alsleben klatschen mit. (Foto: Engelbert Pülicher)

Mit beschwingtem Dixieland-Jazz wussten die Berufsmusiker, die für Europa und Afrika im Einsatz und am Luftwaffenstützpunkt im westpfälzischen Ramstein stationiert sind, die Schüler zu begeistern. Auch wenn die vermutlich sonst ganz andere Musik hören. „Die Kinder haben gut mitgemacht“, erzählt Sylvia Mädel. Und auch so manchen Titel erkannt, wenngleich sie ihn in dieser Form noch nie gehört haben.

45-minütiges Konzert

Nach dem gut 45-minütigen Konzert hatten sie noch die Möglichkeit, mit den Angehörigen der Luftstreitkräfte ins Gespräch zu kommen. Natürlich in ihrer Muttersprache, in Englisch. „Da hatten die Schüler die Gelegenheit, das Englisch, was sie in der Schule lernen, auch mal anzuwenden“, sagt Sylvia Mädel. Die anfängliche Scheu, vor allem für die Fünftklässler sich in einer anderen Sprache zu unterhalten, legten die Schüler schnell ab. Und wo sie nicht weiterwussten, baten sie ihre Englischlehrerin um Hilfe. Denn sie hatten so einige Fragen an die Gäste: Wo sie schon überall waren, wollte zum Beispiel jemand wissen. Ein anderer interessierte sich für die Hobbys der Gäste und wieder jemand anderes erkundigte sich danach, welche Musik die Profimusiker privat gern hören. Es kamen Fragen zu Haustieren und ob es besondere Schulregeln in Amerika gebe. „Ein Schüler wollte sogar ein Autogramm“, erzählt Sylvia Mädel.

Kaffee und Kuchen

Die Musiker ließen sich noch auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen einladen und fuhren anschließend weiter nach Hettstedt, wo sie ebenfalls einen Auftritt hatten. „Es war für uns alle ein tolles Erlebnis“, sagt Sylvia Mädel.

Die Schulleiterin hofft, dass es nicht bei diesem einmaligen Besuch der US-Amerikanischen Gäste in Alsleben bleibt. „Es wäre schön, wenn wir den Kontakt aufrechterhalten können.“ Denn das wäre definitiv stets ein Highlight im Schulalltag.