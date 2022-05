Könnerns Feuerwehr feiert 140. Geburtstag mit Umzug in die moderne Wache

Könnern/MZ - Als Detlef Röthling am Sonnabend von Bürgermeister Mario Braumann (parteilos) den symbolischen Schlüssel für die neue Feuerwache erhält, werden Könnerns Stadtwehrleiter die Augen feucht. „Wir können mehr als zufrieden sein“, sagt der 59-Jährige dankbar in Richtung des scheidenden Stadtoberhauptes. Die Unterschiede zum alten Gerätehaus aus dem Gründungsjahr 1882 sind so eklatant, dass der Feuerwehrmann gar keine Worte findet - und auch nicht muss. Hunderte Besucher können an diesem Tag der offenen Tür ihre Neugier stillen und sich durch den modernen Bau führen lassen, ehe die Band „Atemlos“ am Abend einen lautstarken Schlusspunkt unter die Feier zum 140. Wehrgeburtstag setzt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<