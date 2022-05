Könneranerin in Fachausschuss des Deutschen Tanzsportverbandes berufen

Warum Sabine Herrmann trotzdem die Arbeit an der Basis nicht vernachlässigt.

Könnern/MZ - Die Filmmusik von Harry Potter ertönt aus der Lautsprecherbox. Die Mädchen im Alter zwischen fünf und acht Jahren lauschen der Melodie aus dem Zauberschloss Hogwarts, üben spielerisch Schrittfolgen sowie Sprünge unter der Anleitung von Sabine Herrmann ein. Die 56-jährige „Tanz-Insiderin“ betreut mindestens dreimal in der Woche in der „Alten Turnhalle“ in Könnern fünf Trainingsgruppen – von den „Zwergen“ über die Kinder und der Jugend bis hin zu den jungen Erwachsenen. Und das schon seit mehr als 20 Jahren.