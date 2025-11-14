Knapp 100 Mitarbeiter der Behörde beziehen in den kommenden Tagen die neuen Räume im Hauptgebäude der Sparkasse in Bernburg. Wann sie wieder ihre Arbeit aufnehmen.

Komplettes Jobcenter des Salzlandkreises zieht in Bernburg um - wann es wieder geöffnet hat

Ein ganzes Jobcenter zieht um - die Firma Kuhnert will das in Rekordzeit schaffen.

Bernburg/MZ. - Es sind zig Meter Verpackungsfolie, die Torsten Kuhnert und seine Mitarbeiter von Kuhnert Umzüge und Transport in den zurückliegenden Tagen um Bürostühle, Schreibtischschränke und Tische gewickelt haben. Denn ihre Aufgabe ist kein gewöhnlicher Umzug, sondern der vom kompletten Jobcenter des Salzlandkreises, das seinen Sitz nun von der Parkstraße in Bernburg ins Sparkassengebäude an der Mozartstraße verlagert.