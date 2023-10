In der Umfrage „FamilienLeben“ von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt wird das sichere Radfahren für Kinder im Salzlandkreis im Durchschnitt mit einem „Befriedigend“ bewertet. Wie das noch verbessert werden kann.

Bernburg - „Bei einem Verkehrsunfall in der Kustrenaer Straße ist am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr eine zwölfjährige Radfahrerin verletzt worden.“ Verkehrsmeldungen wie diese sorgen immer für Betroffenheit. Besonders bei Eltern, deren Kinder selbst schon allein mit dem Fahrrad unterwegs sind. Aber sollten Kinder überhaupt allein mit dem Fahrrad zur Schule fahren? Und wie sicher ist Radfahren für Kinder in Bernburg und Umgebung? In der Umfrage „FamilienLeben“ der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme beurteilten die Teilnehmer dies im Salzlandkreis im Durchschnitt mit einem „befriedigend“.