Kleine Erfolge beim Ringen um ein sauberes Bernburg

Mathias Zschäckel (links) und Guido Koch bestreifen seit drei Jahren regelmäßig auch den Stadtpark Alte Bibel in Bernburg.

Bernburg/MZ - Wer öfter zu Fuß in Bernburg unterwegs ist, wird Guido Koch und Mathias Zschäckel bestimmt schon einmal begegnet sein. Seit 2019 patrouillieren beide in ihren dunkelblauen Jacken mit der Aufschrift „Ordnungsamt Stadt Bernburg (Saale)“ dort, wo Gefahr für Ordnung und Sauberkeit droht. Was zunächst als Modellversuch begann, wurde nach sechs Monaten durch einen Stadtratsbeschluss verstetigt.