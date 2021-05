Klassenbeste in Bernburg bekommen diesen Eulenspiegel

Bernburg - Was hat es damit auf sich, wenn Till Eulenspiegel Schülern am Schuljahresende überreicht werden soll? Waren sie besonders auffällig mit Streichen? Haben sie gute Ideen gehabt für so mancherlei Schabernack?

„Nein“, sagt Jens Kramersmeyer. Der CDU-Stadtrat und Geschäftsführer des BTZ-Ausbildungszentrums an der Kalistraße in Bernburg verfolgt damit eher ein anderes Ziel. „Es sollen die jeweils Klassenbesten an der Sekundarschule Campus Technicus ausgezeichnet werden“, so Kramersmeyer, der zusammen mit FDP-Stadtrat und Unternehmer Gerd Klinz Pate steht.

Für Klinz steht fest: „Wir brauchen Facharbeiter. Die Schule legt den Grundstein für den späteren Lebensweg.“ Es könne und es müsse nicht jeder studieren, so Klinz, der selbst eine Lehre abgeschlossen hatte und nun ein Unternehmen führt. Handwerkliche Fertigkeiten aber seien nur eine Sache. Die geistigen Anforderungen wachsen auch in diesen Berufen.

„Wir brauchen Facharbeiter. Die Schule legt den Grundstein für den späteren Lebensweg.“ Jens Kramersmeyer, BTZ-Bildungsgesellschaft mbH Bernburg

Was mit der Auszeichnung erreicht werden soll, ist, dass junge Menschen am Campus motiviert werden. „Leistung lohnt sich, sollte jeder für sich erkennen“, so Kramersmeyer, der gute Erfahrungen mit Schülern aus dem Campus gemacht hat, wenn sie im BTZ eine Ausbildung bei einem der Betriebe, die hier ihre Lehrlinge hinschicken, absolvierte.

Der Campus leiste eine bessere Arbeit, als es der Ruf darstellt, so Kramersmeyer. Das wolle man mit dem Überreichen des Tills ausdrücken. Zudem hängen an dem Till auch jeweils 50 Euro Prämie. Erstmals werden die Tills am 15. Juli verliehen. Für drei Jahre ist die Finanzierung der Prämie vorerst gesichert, so Kramersmeyer. Der Till ist ein 3-D-Druck, für den Tommy Haft Pate stand, der den Kinder-Till bei Veranstaltungen spielt.

Till Eulenspiegel ist zweifellos eine streitbare Gestalt. Vieles wird ihm zugeschrieben, was nicht nachprüfbar ist und auch, was nicht sein kann.

Doch eines ist durchgängig in seinen Beschreibungen: Er hat den Menschen und der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten, teils derb, teil lustig. Immer aber mit List, die doch darauf schließen lässt, dass Till ein helles Köpfchen war. Und darum, so Kramersmeyer, passt er gut zur Idee.

Denn nicht nur rein die Noten sollen belohnt werden, sondern die Einstellung, die zu den Noten führte. Im nicht ganz leichten sozialen Umfeld des Campus’ sich als Klassenbester durchzusetzen, erfordere mehr als nur gute Noten. Das hätten Gespräche mit der Schulleitung ergeben.

So sind die Anerkennung einer guten Gesamtleistung, die Wahrnehmung der Arbeit an der Sekundarschule und auch die Wertschätzung der Schüler insgesamt wichtige Punkte, die letztendlich dazu führten, sich für Till, der auch einen Bezug zu Bernburg herstellt, auszusprechen und die Würdigungen durchzuführen.

Für Jugendliche ist der Schulabschluss eine wichtige Etappe, sagt auch Ausbilder Dirk Wienicke. Doch es sei ein fortlaufender Prozess. Bei einer Ausbildung, so sagt er, dürfe keine Rolle spielen, wo die jungen Menschen herkommen, sondern, was sie erreichen möchten. (mz)